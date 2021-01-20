«США вышли за рамки приличия»: посол РФ прокомментировал санкции по «Северному потоку-2»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал санкции США против трубоукладчика «Фортуна», который ведет строительство трубопровода «Северный поток-2». По мнению дипломата, США пытаются заставить Европу покупать свое сырье.

«США вышли за рамки приличия в попытке добиться своих узкоконъюнктурных целей. Нарушают нормы международного права, принципы честной и свободной торговли. Не считаются даже с мнением собственных союзников» - сообщается на официальной странице посольства в Facebook.

Посол отметил, что США стремятся доминировать на энергетическом рынке Европы и заставить страны региона покупать исключительно американское сырье. Дипломат считает, что «победителей в этой авантюре не будет».

Ранее правительство Германии сообщило, что разочаровано решением США ввести санкции против российского трубоукладчика «Фортуна». Об этом сообщила представитель минэкономики ФРГ в интервью агентству dpa.