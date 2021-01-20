Трампа отговорили от идеи помиловать самого себя

Юристы Дональда Трампа уговорили его не объявлять о помиловании самого себя.

Так, юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне посчитал, что подобное объявление может считаться косвенным подтверждением вины Трампа. Такое же мнение выразил и адвокат Эрик Хершманн, составлявший защиту Трампа во время первой процедуры импичмента, по результатам которой его оправдали. Об этом сообщает CNN.

Юристы настояли также и на том, чтобы Дональд Трамп отказался от объявления о досрочном помиловании ряда конгрессменов-республиканцев, участвовавших 6 января в штурме Капитолия в его поддержку.

Ранее Трамп выступил с прощальным обращением к гражданам США, где признал приход к власти новой администрации. Политик заявил, что будет молиться за успехи своего преемника Джозефа Байдена.