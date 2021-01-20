Физик предупредил об угрожающей Земле блуждающей черной дыре

Американский физик-теоретик, автор научно-популярных книг, профессор Городского колледжа Нью-Йорка Митио Каку предупреждает об угрозе уничтожения Земли блуждающей черной дырой.

По словам ученого, такую возможность исключать нельзя, хотя наша планета и находится довольно далеко от сверхмассивной черной дыры в центре галактики. Физик подчеркивает, что с уничтожением Земли справится любая другая случайно блуждающая черная дыра, пишет Express.

Черные дыры представляют собой своеобразные колодцы гравитации. Из-за огромного притяжения их не может покинуть ни один объект, в том числе световые кванты.

Черные дыры невозможно увидеть напрямую, поскольку визуально они кажутся сгустками абсолютной темноты, однако астрономы наблюдают их влияние на пространство и тела в непосредственной близости от них. К примеру, огромная сила притяжения дыры способна удерживать вокруг себя несколько галактик, не давая им удаляться друг от друга.

Митио Каку полагает, что черные дыры, блуждающие по галактике, представляют непосредственную угрозу Земле.

«Мы смогли отследить блуждающие по галактике черные дыры. Однажды одна из них может догнать нас и съесть на завтрак», - считает популяризатор науки.

Стоит отметить, что ближайшая к нашей планете черная дыра - это Стрелец A*. Она располагается в центре Млечного Пути и находится на удалении от Земли в 26 000 световых лет.