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В Роспотребнадзоре предупредили о скором нашествии тараканов в многоквартирных домах

Валентина Пескова
11:19 20.01.2021
Жильцы многоквартирных домов могут столкнуться с непрошенными гостями в феврале, когда те будут искать теплые места для кладки яиц.
В Роспотребнадзоре предупредили о скором нашествии тараканов в многоквартирных домах
© Фото: Pat Morris, Globallookpress
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Довольно противные насекомые - тараканы, визиту которых никто никогда не бывает рад, готовятся вновь совершить набег на жилые дома. Как предупредила завлабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева, очередное «нашествие» усатых квартирантов на жилые дома в Москве ожидается в феврале. Это связано с их жизненным циклом и размножением.

«Тараканам нужны места, где есть вода, чтобы отложить яйца. Среднее время развития таких яиц - примерно три месяца в зависимости от температуры. Это первый пик в этом году придется на февраль, а второй будет летом», - цитирует специалиста Sputnik.

Чтобы защитить свои жилища от непрошенных насекомых, нужно перекрывать им основные пути доступа в нее. В основном, тараканы проникают через отверстия на кухне или в ванной, так как являются тепло- и влаголюбивыми насекомыми. Поэтому там можно заранее закрыть специальными сеточками вентиляционные отверстия.

В случае, если они все же оказались на вашей территории, избавиться от рыжих усачей можно с помощью инсектицидов. Служба дезинфекции, пояснили в Роспотребнадзоре, в таких случаях работает с помощью распыления пиретроида. Однако в ведомстве считают, что данный химикат не очень эффективен, и гораздо лучший результат в поимке тараканов покажут обычные пищевые приманки.

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