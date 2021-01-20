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YouTube продлил блокировку канала Трампа на неделю

Алена Миронова
11:00 20.01.2021
Временная заморозка аккаунта означает, что ранее загруженные видео в его профиле будут доступны, но он не сможет публиковать новые.
YouTube продлил блокировку канала Трампа на неделю
© Фото: Toby Scott, Keystone Press Agency, Globallookpress
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YouTube продлил как минимум на неделю запрет на размещение видеоматериалов на канале Дональда Трампа.

«Как мы говорили ранее, комментарии под видео с канала будут по-прежнему отключены на неопределенный срок», - цитирует издание The Hill слова представителя Google.

Напомним, 12 января YouTube сообщил о заморозке на неделю канала Дональда Трампа за нарушение политики платформы. Twitch, Twitter, Facebook и Instagram ранее также заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.
Как отмечалось, его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.

Ожидается, что в среду, 20 января, Дональд Трамп покинет Белый дом перед инаугурацией Джо Байдена. В этом году церемония пройдет по-особенному из-за пандемии COVID-19, а также усиленных мер безопасности. В Пентагоне ранее сообщали о планах разместить в Вашингтоне до 25 тысяч бойцов Национальной гвардии. Территорию вокруг Капитолия оцепили, а ведущие к нему дороги перекрыли.

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