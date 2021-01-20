YouTube продлил блокировку канала Трампа на неделю

YouTube продлил как минимум на неделю запрет на размещение видеоматериалов на канале Дональда Трампа.

«Как мы говорили ранее, комментарии под видео с канала будут по-прежнему отключены на неопределенный срок», - цитирует издание The Hill слова представителя Google.

Напомним, 12 января YouTube сообщил о заморозке на неделю канала Дональда Трампа за нарушение политики платформы. Twitch, Twitter, Facebook и Instagram ранее также заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.

Как отмечалось, его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.

Ожидается, что в среду, 20 января, Дональд Трамп покинет Белый дом перед инаугурацией Джо Байдена. В этом году церемония пройдет по-особенному из-за пандемии COVID-19, а также усиленных мер безопасности. В Пентагоне ранее сообщали о планах разместить в Вашингтоне до 25 тысяч бойцов Национальной гвардии. Территорию вокруг Капитолия оцепили, а ведущие к нему дороги перекрыли.