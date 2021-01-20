Трамп помиловал Пола Эриксона, связанного с делом Бутиной

Президент США Дональд Трамп помиловал бывшего бойфренда Марии Бутиной Пола Эриксона. После того, как россиянку задержали в июле 2018 года и осудили на 18 лет за якобы участие в сговоре и работе «иностранным агентом» от России в США, тень пала и на ее коллегу с работы, с которым она состояла в романтических отношениях.

Как сообщили в Белом доме, Пол Эриксон был осужден на основании фальшивой информации о российском сговоре.

«После того, как не было найдено никаких оснований обвинить его в каких-либо преступлениях относительно связей с Россией, его обвинили в мелком финансовом преступлении», - официально объявила пресс-служба главы США.

56-летнему американцу 5 февраля 2019 года были предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег сразу по 11 преступным эпизодам. Суд приговорил его к семи годам заключения.

«Это помилование помогает исправить несправедливости того, что оказалось, вероятно, крупнейшей охотой на ведьм в американской истории», - говорится в сообщении Белого дома.

Еще одним помилованным Дональдом Трампом стал экс-инженер Uber Technologies Энтони Левандовски, который был осужден за кражу коммерческих секретов у дочерней компании Google. Левандовски пошел на сделку со следствием и согласился признать одно из 33 обвинений в обмен на отказ прокуратуры от остальных пунктов.

«Президент Трамп предоставил полное помилование Энтони Левандовски», - сообщил Белый дом.

В августе 2020 года Левандовски был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения. Ему также был присужден штраф в размере 95 тысяч долларов и возмещение убытков на сумму 756 499 долларов.