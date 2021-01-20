В России могут начать выдавать ипотеку на покупку деревянных домов

Деревянные дома могут стать объектом ипотеки, к такому решению пришло правительство РФ. Как отметила вице-премьер Виктория Абрамченко, индивидуальные жилые дома из деревянных домокомплектов можно будет считать нормальным и адекватным объектом залога.

«Мы прорабатываем с экономическим блоком, с Центробанком соответствующие меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником ипотечных кредитов», - заявила Абрамченко в эфире НТВ.

Вице-премьер отметила, что стратегия развития лесного хозяйства в России предусматривает запрет на вывезение необработанной древесины из страны и налаживание процесса ее глубокой переработки на территории РФ.

Как рассказала Абрамченко, в России работают 65 компаний, которые занимаются производством деревянных срубов и домокомплектов, при этом только 3% их продукции собирается в нашей стране.