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В России могут начать выдавать ипотеку на покупку деревянных домов

Валентина Пескова
10:39 20.01.2021
Как рассказали в правительстве РФ, также будут приняты меры по развитию деревянного домостроения.
В России могут начать выдавать ипотеку на покупку деревянных домов
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
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Деревянные дома могут стать объектом ипотеки, к такому решению пришло правительство РФ. Как отметила вице-премьер Виктория Абрамченко, индивидуальные жилые дома из деревянных домокомплектов можно будет считать нормальным и адекватным объектом залога.

«Мы прорабатываем с экономическим блоком, с Центробанком соответствующие меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником ипотечных кредитов», - заявила Абрамченко в эфире НТВ.

Вице-премьер отметила, что стратегия развития лесного хозяйства в России предусматривает запрет на вывезение необработанной древесины из страны и налаживание процесса ее глубокой переработки на территории РФ.

Как рассказала Абрамченко, в России работают 65 компаний, которые занимаются производством деревянных срубов и домокомплектов, при этом только 3% их продукции собирается в нашей стране.

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