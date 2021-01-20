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В Минздраве рассказали о наращивании поставок вакцины «Спутник V» в регионы

Алена Миронова
10:15 20.01.2021
С начала недели массовой вакцинации россиян в гражданский оборот ввели более 375 тысяч доз вакцины.
В Минздраве рассказали о наращивании поставок вакцины «Спутник V» в регионы
© Фото: Evgeny Sinitsyn, Xinhua, Globallookpress
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Более 375 тысяч двухкомпонентных доз вакцины от коронавируса «Спутник V» ввели в гражданский оборот с начала недели массовой вакцинации россиян. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Как отметил глава ведомства, власти также продолжают наращивать поставки вакцины в российские регионы.

Накануне в Минздраве подготовили правила проведения вакцинации от COVID-19. В соответствии с документом при подготовке к вакцинации нет необходимости проведения исследований на наличие иммуноглобулина G и М. А исследование методом ПЦР проводится только при положительном эпидемиологическом анамнезе или при наличии одного из симптомов коронавируса за последние две недели.

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