В Минздраве рассказали о наращивании поставок вакцины «Спутник V» в регионы
С начала недели массовой вакцинации россиян в гражданский оборот ввели более 375 тысяч доз вакцины.
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Более 375 тысяч двухкомпонентных доз вакцины от коронавируса «Спутник V» ввели в гражданский оборот с начала недели массовой вакцинации россиян. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Как отметил глава ведомства, власти также продолжают наращивать поставки вакцины в российские регионы.
Накануне в Минздраве подготовили правила проведения вакцинации от COVID-19. В соответствии с документом при подготовке к вакцинации нет необходимости проведения исследований на наличие иммуноглобулина G и М. А исследование методом ПЦР проводится только при положительном эпидемиологическом анамнезе или при наличии одного из симптомов коронавируса за последние две недели.