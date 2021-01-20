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Потенциальный госсекретарь США поддержал идею предоставления Украине американских вооружений

Анна Берестовая
00:51 20.01.2021
Блинкен предлагал осуществить нечто подобное еще три года назад.
Потенциальный госсекретарь США поддержал идею предоставления Украине американских вооружений
© Фото: pixabay.com
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Кандидат на должность государственного секретаря Соединенных Штатов в новой администрации Энтони Блинкен заявил, что поддерживает идею предоставления военной помощи Украине. Он высказался соответствующим образом во время слушаний комитета по иностранным делам в Сенате Конгресса.

Потенциальный госсекретарь положительно высказался о возможности предоставить Украине американские вооружения. Блинкен отметил, что предлагал осуществить нечто подобное еще три года назад.

Ранее на Украине члены оппозиционной партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» призвали власти США переоценить «Евромайдан» после штурма Капитолия. Они также указали, что США, возможно, следует меньше вмешиваться в политические процессы других стран.

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