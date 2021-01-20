Израиль утвердил продление карантина до конца января
Тотальные ограничения в стране были введены 8 января.
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Правительство Израиля утвердило продление тотального карантина в стране до 31 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное коммюнике канцелярии премьера и Минздрава страны.
Также, согласно постановлению, все пассажиры, прибывающие в Израиль с 24 января, обязаны предоставить персоналу авиакомпании отрицательные результаты тестов на коронавирус. Отмечается, что тест должен быть сделан в течение 72 часов до вылета.
Третий карантин в Израиле был введен 27 декабря – 8 января ограничительные меры были ужесточены. Жителям запрещается покидать территорию своих населенных пунктов и собираться на улице численностью более десяти человек.