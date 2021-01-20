В Германии продлили карантин и ужесточили масочный режим

В ФРГ продлили действие актуальных в настоящее время ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. В соответсвии с принятым решением, карантин будет продолжаться до середины следующего месяца.

Соответствующее объявление сделала канцлер страны Ангела Меркель после переговоров с главами федеральных земель. Срок продления ограничен 14 февраля.

Кроме того, граждан Германии обязали использовать для защиты в магазинах и транспорте только медицинские маски. До этого допустимы были также тканевые маски.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения государства рассматривают возможность повсеместного ношения респираторов. Данное правило сейчас действует в Баварии.