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В Германии продлили карантин и ужесточили масочный режим

Анна Берестовая
00:18 20.01.2021
Действие ограничений собираются продлить до 14 февраля.
В Германии продлили карантин и ужесточили масочный режим
© Фото: Frank Hoermann SVEN SIMON Globallookpress
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В ФРГ продлили действие актуальных в настоящее время ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. В соответсвии с принятым решением, карантин будет продолжаться до середины следующего месяца.

Соответствующее объявление сделала канцлер страны Ангела Меркель после переговоров с главами федеральных земель. Срок продления ограничен 14 февраля.

Кроме того, граждан Германии обязали использовать для защиты в магазинах и транспорте только медицинские маски. До этого допустимы были также тканевые маски.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения государства рассматривают возможность повсеместного ношения респираторов. Данное правило сейчас действует в Баварии.

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