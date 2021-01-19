На дне Средиземного моря обнаружили клад с древнеримскими сокровищами

Археологи обнаружили клад у берегов Израиля, состоящий из 18 кг монет, бронзовых статуй божеств и ламп древнеримского периода.

Древности нашли дайверы во время погружения на затонувший корабль, который, предположительно, принадлежал жившему 1600 лет назад торговцу, пишет Express.

Судно было обнаружено еще несколько лет назад, однако полномасштабное подводное исследование произошло намного позже, после того, как израильское Управление древностей дало разрешение на поисковые работы.

Среди артефактов, найденных городе на средиземноморском побережье Кесария, более семи тысяч древних монет, статуи Сола и Луны - древнеримских богов Солнца и Луны. Археологи также обнаружили две бронзовые лампы и предметы в форме животных, в том числе один, напоминающий дельфина.

Обнаруженные монеты ходили в обращении в Древнем Риме, на них были отчеканены портреты императора Константина I Великого, который правил Римом с 306 по 337 год н.э. и императора Лициния, правившего восточным Римом с 308 по 324 год н. э.

Современная Кесария находится на месте древнего порта. Иудейский город был заложен при Ироде Великом в 22 году до нашей эры, а позже был присоединен к Римской Империи.