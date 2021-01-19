СК возбудил дело о халатности после гибели мужчины под лавиной в Домбае

Уголовное дело о халатности возбудили после гибели мужчины под лавиной на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии.

Тонны снега обрушились на популярный горнолыжный курорт накануне, сметя трассу, на которой катались туристы. В результате происшествия погиб один человек. Как отметили в ГУ МЧС России по республике, четыре гражданина, которые, по информации родственников, не выходили на связь, в итоге были найдены.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека")», - сообщает пресс-служба СК по республике.

В настоящий момент допрашиваются все свидетели и очевидцы, изымается документация. Поисково-спасательные работы, прерванные из-за темноты и неблагоприятных погодных условий, возобновили утром во вторник.