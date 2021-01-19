«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Хельсинки с 28 января

Регулярные рейсы в Хельсинки с 28 января возобновит авиакомпания «Аэрофлот». В пресс-службе компании уточнили, что самолеты будут летать по маршруту Москва - Хельсинки - Москва два раза в неделю по четвергам и субботам.

По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.

«При планировании поездок рекомендуем внимательно ознакомиться с действующими визовыми правилами и ограничениями при въезде в страну назначения,» - сообщили в «Аэрофлоте».

Приобрести билеты пассажиры уже могут на сайте авиакомпании, в офисах продаж и у официальных агентов.