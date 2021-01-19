В европейских странах зафиксировали рекордно низкие температуры

В ряде европейских государств зафиксировали рекордно низкие температуры. Крепкие морозы парализовали движение транспорта, вследствие чего увеличилось число ДТП.

Например, в Польше впервые за 11 лет температура воздуха опустилась до 28 градусов ниже нуля. От мороза в Варшаве треснули железнодорожные пути, что привело к задержкам в движении поездов. Об этом сообщает Associated Press.

В некоторых регионах Чешской Республики похолодало до –20 градусов. Как отмечают местные синоптики, ночь с 17 на 18 января стала самой морозной в стране за последний год.

Германию, Швейцарию, Турцию накрыли обильные снегопады. На прошлой неделе в Испании зафиксировали рекордно низкие температуры - в двух провинциях температура воздуха опустилась ниже 20 градусов. Холода установились даже в Барселоне, Валенсии, Мурсии, Севилье.

В четверг, 14 января, сильные метели, снегопады и морозы обрушились сразу на несколько российских регионов. В Москву накануне пришел циклон «Балканский монстр», который принес обильные осадки. В Якутске столбики термометров опустились ниже 50 градусов.