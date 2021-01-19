В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в РФ к лету

Показатели заболеваемости коронавирусом в России ближе к лету, вероятно, достигнут прошлогоднего минимума или даже более низкого уровня. Как отметила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, после зимнего спада, в начале весны заболеваемость может снова немного вырасти, что характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет COVID-19.

«Но вряд ли рост достигнет показателей осеннего пика. Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня», - цитирует Пшеничную РИА Новости.

Эпидемиолог полагает, что пик заболеваемости коронавирусом в РФ, возможно, уже пройден. По последним данным, в России наметилась тенденция к стабилизации ситуации. Однако на эпидемический процесс влияют самые разные факторы - это и погода, и социальная активность населения и соблюдение индивидуальных мер профилактики COVID-19.