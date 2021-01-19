Композитор Евсюков умер от осложнений из-за коронавируса
Пианисту и автору музыкальных произведений был 71 год.
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Народный артист России, композитор Алексей Евсюков умер в Москве. Пианиста, который многие годы сотрудничал с певцом Иосифом Кобзоном, не стало на 72-м году жизни. О смерти автора музыкальных произведений сообщил в Instagram продюсер Константин Полещук.
Как отмечается, музыкант был болен коронавирусом.
О месте и времени прощания с Алексеем Евсюковым пока не сообщается. В комментариях в соцсети многие деятели культуры выражают соболезнования родным и близким артиста.