Композитор Евсюков умер от осложнений из-за коронавируса

Народный артист России, композитор Алексей Евсюков умер в Москве. Пианиста, который многие годы сотрудничал с певцом Иосифом Кобзоном, не стало на 72-м году жизни. О смерти автора музыкальных произведений сообщил в Instagram продюсер Константин Полещук.

Как отмечается, музыкант был болен коронавирусом.

О месте и времени прощания с Алексеем Евсюковым пока не сообщается. В комментариях в соцсети многие деятели культуры выражают соболезнования родным и близким артиста.