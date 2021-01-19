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Названы основные причины возникновения рака

Алена Миронова
09:23 19.01.2021
К факторам развития онкологических заболеваний доктор Александр Мясников отнес контакт с табаком и отсутствие физической активности.
Названы основные причины возникновения рака
© Фото: Science Museum, PHED1, Globallookpress
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Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал основные причины возникновения онкологических заболеваний.

Как отмечает специалист, в первую очередь провокаторами рака являются канцерогены. Самым главным из них является табачный дым.

«Это сорок процентов всей онкологии, всех раков. Считай, каждый второй получил рак от контакта с табаком. Это либо курильщик, либо вторичный курильщик, либо человек, вокруг которого курят», — передает Россия 1 слова медика.

Канцерогены также содержатся в продуктах питания - например, в шпротах и пережаренном растительном масле, а также во всем копченом, жареном, соленом. Употребление алкоголя также представляет угрозу. Более того, эти опасные канцерогенные вещества содержатся и в строительных материалах — асбесте, лаке, свинце.

Мясников обратил особое внимание на то, что к факторам развития онкологических заболеваний относится также и отсутствие физической активности.

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