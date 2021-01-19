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Православные христиане отмечают Крещение Господне

Валентина Пескова
08:36 19.01.2021
По случаю праздника в городах России прошли традиционные крещенские купания, от участия в которых военнослужащих и обычных прихожан не остановил даже лютый мороз.  
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Сегодня, 19 января, православные отмечают один из важнейших христианских праздников - Крещение Господне или, как его еще называют Богоявление, один из важнейших христианских праздников. Верующие в эту ночь чествуют Спасителя крещенскими купаниями.

В этом году впервые торжественно освятили купель на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил РФ, который открылся в июне 2020-го. Мороз в Подмосковье доходил до -20, но желающих приобщиться к традиции нашлось немало.

Военнослужащие участвуют в крещенских купаниях по всей стране. Только в ЦВО в иордань окунулись около 10 тысяч человек. Причем, это не только сами военные, но и члены их семей. Всего в округе специалисты Минобороны РФ подготовили пол сотни купелей, оборудовав их специальными помостами и трапами.

Праздник Крещения отметили и в Нагорном Карабахе. Конечно, льда, чтобы вырубить в нем купель, в этом южном регионе не нашлось. Поэтому рядом с бассейном просто установили палатку для обогрева, а на месте также, как и везде, постоянно дежурили медики. Миротворцы и местные жители смогли не только окунуться в освященную воду, но и исповедоваться и поставить свечи.

В Мурманске на Крещение в этом году - необычайно тепло. На Кольский полуостров накануне православного праздника пришла оттепель, и на градуснике - всего -1. Однако желающих окунуться в купель все равно было немного в связи с эпидемией COVID-19 и введенными ограничениями. Все 14 официальных купелей соответствовали необходимым санитарным условиям, а главную иордань оборудовали на Семеновском озере, на северной окраине Мурманска.

А вот первыми обряд омовения традиционно совершили жители Дальнего Востока. В столице Приморья для горожан подготовили три купели - у Свято-Серафимовского мужского монастыря и на набережной.

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