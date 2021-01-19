Три человека погибли при столкновении «Газели» с грузовиком в Подмосковье

Три человека погибли, еще четверо пострадали в ДТП с участием «Газели» и грузовика в Павловском Посаде в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Подмосковья.

Авария произошла примерно в четыре утра на 72-м километре Горьковского шоссе. По предварительным данным, микроавтобус с пассажирами на полном ходу въехал в припаркованный грузовик.

Все обстоятельства аварии устанавливаются. Движение по Горьковскому шоссе в сторону Москвы перекрыто.