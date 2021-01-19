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На месте схода лавины в Домбае возобновили поисковую операцию

Алина Дзгоева
Алена Миронова
08:45 19.01.2021
В результате происшествия погиб один человек. Под завалами еще могут находиться люди.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
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На месте схода лавины на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии возобновили поисковую операцию. Под завалами еще могут находиться люди.

Тонны снега обрушились на популярный горнолыжный курорт накануне, сметя трассу, на которой катались туристы. В результате происшествия погиб один человек. Как отметили в ГУ МЧС России по республике, четыре гражданина, которые, по информации родственников, не выходили на связь, в итоге были найдены. Всего на телефон доверия поступило 29 звонков. Завершен обход гостиниц в Домбае, все постояльцы находятся в гостиничных номерах.

В настоящий момент следователи начали проверку по факту произошедшего. За ходом ее выполнения следят в центральном аппарате СК.

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