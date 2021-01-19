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В Геленджике работы по очистке снега привели к блокированию дороги для скорой помощи

Валентина Пескова
07:53 19.01.2021
Вместо применения спецтехники, дорожные рабочие решили работать вручную, в результате чего на трассе образовалась пробка.
В Геленджике работы по очистке снега привели к блокированию дороги для скорой помощи
© Фото: ТРК "Звезда"
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Трасса Геленджик-Кабардинка вчера оказалась заблокирована для машин скорой помощи, спешивших на вызов. Сложная транспортная ситуация сложилась из-за рабочих, которые почему-то начали расчищать дорогу от снега на одной-единственной полосе.

Несмотря на то, что в арсенале дорожных работников была спецтехника, мужчины решили расчищать трассу вручную и кидать снег лопатами. В итоге образовалась большая пробка.

Как пишет портал «Живая Кубань», в заторе пришлось стоять двум машинам скорой помощи.

«Сзади две скорые. Они не могут проехать, дорога заблокирована. Видите? Они даже при желании на встречку не могут выехать. А они там лопатой грузят снежок», - поделился очевидец.

Из-за того, что полоса движения разделена столбиками, кареты медицинских бригад не могли выехать на полосу встречного движения, хотя и спешили по вызовам. Применение специальных проблесковых маячков в сложившихся обстоятельствах также не давало медикам никакого преимущества. Водителям, попавшим в пробку, пришлось ждать около получаса, пока рабочие не завершат очистку снега.

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