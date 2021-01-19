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Мелания Трамп обратилась к американцам с последней просьбой

Алена Миронова
08:05 19.01.2021
Свое последнее послание ко всем американцам супруга президента разместила на официальном сайте Белого дома.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Мелания Трамп прощается с ролью первой леди США. Свое последнее послание ко всем американцам супруга президента разместила на официальном сайте Белого дома.

По словам Мелании, последние четыре года останутся для нее незабываемыми. В своей речи первая леди отметила все то лучшее, что есть в США  и живущих там людях, в конце обратившись  к гражданам страны с просьбой.

«При любых обстоятельствах я прошу каждого американца быть лучшим! Сосредоточиться на том, что нас объединяет. Подняться над тем, что нас разделяет. Всегда выбирать любовь вместо ненависти, мир вместо насилия», - сказала Мелания.

Ранее Дональд Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах. Он назвал предполагаемые нарушения «возмутительными».

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