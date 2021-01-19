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В Центробанке назвали долю столкнувшихся с мошенниками россиян

Валентина Пескова
06:29 19.01.2021
В ЦБ отметили, в прошедшем 2020 году уровень доверия граждан к безопасности электронных технологий и сервисов банков повысился.
В Центробанке назвали долю столкнувшихся с мошенниками россиян
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Каждый второй гражданин России фактически сталкивался с мошенничеством. Среди компаний этот показатель меньше - в фирмах со злоумышленниками имели дело только около трети респондентов. Такие данные приводит Банк России в исследовании по итогам 2020 года.

«Порядка 30% опрошенных юридических лиц сталкивались с мошенниками, среди физических лиц этот показатель составляет около 48%. То есть фактически каждый второй человек в России сталкивался с мошенниками», - цитирует результаты исследования «Ведомости».

В Центробанке также отметили растущий уровень доверия граждан к безопасности электронных технологий и сервисов банков. В 2020 году он вырос до 73,32% против 70,93% в 2019 году. При этом данный показатель также выше среди физических лиц, чем у компаний, составляя 74% и 72% соответственно.

По 10-балльной шкале действия банков при совершении против их клиентов мошеннических действий граждане в среднем оценили на 6,87 баллов, а организации - на 6,32. В исследовании Центробанка приняли участие 198 юридических и более 41,6 тысячи физических лиц.

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