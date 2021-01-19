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В Тунисе задержали более тысячи участников беспорядков

Алексей Курильченко
05:07 19.01.2021
Демонстранты вышли на улицы в честь годовщины революции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jdidi Wassim Keystone Press Agency Globallookpress
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В ходе беспорядков в Тунисе было арестовано свыше тысячи человек. По сообщениям издания «Аль-Арабия», демонстранты вышли на улицы в честь десятой годовщины туниской революции, в ходе которой был свергнут президент Зин эль-Абидин Бен Али.

По словам самих протестующих, с тех пор положение в стране стало только хуже. Также люди возмущены ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

Протестующие атаковали полицейских - их забрасывали петардами, камнями и другими подручными средствами. В ответ власти Туниса ввели в столицу армию. Городские улицы сейчас патрулирует бронетехника.

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