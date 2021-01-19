СМИ сообщили о прощальном видеообращении Дональда Трампа

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп записал прощальное видеообращение перед передачей поста главы государства. Запись была снята в Белом доме и в настоящее время ожидает публикации.

По данным телеканала CNN, американский лидер описал в видео свои достижения на занимаемой последние четыре года должности. Кроме того, в прощании Трампа якобы была упомянута новая администрация, однако неизвестно, в каком контексте.

Ранее американский конгрессмен Адам Шифф, руководящий комитетом по разведке, указал, что Трампа следует навсегда отстранить от разведбрифингов после смены власти в стране. Он указал, что ему нельзя доверять серьезную информацию подобного рода.