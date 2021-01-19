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СМИ сообщили о прощальном видеообращении Дональда Трампа

Анна Берестовая
05:56 19.01.2021
Действующий президент якобы упомянул в прощании новую администрацию США.
СМИ сообщили о прощальном видеообращении Дональда Трампа
© Фото: White House via Globallookpress.com
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Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп записал прощальное видеообращение перед передачей поста главы государства. Запись была снята в Белом доме и в настоящее время ожидает публикации.

По данным телеканала CNN, американский лидер описал в видео свои достижения на занимаемой последние четыре года должности. Кроме того, в прощании Трампа якобы была упомянута новая администрация, однако неизвестно, в каком контексте.

Ранее американский конгрессмен Адам Шифф, руководящий комитетом по разведке, указал, что Трампа следует навсегда отстранить от разведбрифингов после смены власти в стране. Он указал, что ему нельзя доверять серьезную информацию подобного рода.

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