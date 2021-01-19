Россиян предупредили об угрозах онлайн-покупок с доставкой на дом

На сегодняшний день осуществление онлайн-покупок с доставкой на дом является очень опасным, ведь множество случайных людей получают доступ в дом. Об этом рассказала адвокат Александра Харина.

«Основные факторы риска – "курьеры-наводчики" и "курьеры-домушники". Первые могут оценить ваше благосостояние, тип входных замков, наличие сигнализации и передать информацию для организаций крупной квартирной кражи. Вторые могут похитить небольшие ценные вещи во время пребывания в вашей квартире», - передает РИА Недвижимость слова женщины.

Как отмечается, зачастую так и случается при доставке одежды с примеркой, когда курьер вынужден некоторое время ожидать решения заказчика. Кроме того, домашний адрес считается персональными данными человека, передачу которых третьим лицам, в том числе курьерам, лучше свести к минимуму.

Адвокат посоветовала соблюдать ряд правил для безопасности доставки. Прежде всего, отметила она, желательно доверять доставку крупным организациям с проверенной курьерской службой. Самый лучший вариант – когда личные данные о курьере отображаются в приложении. Второй совет - при заказе дорогостоящей вещи желательно выбрать способ онлайн-оплаты, указывать адрес без номера квартиры и встречать курьера у подъезда в светлое время суток. Безопасным вариантом также является оформление доставки на работу, в офис. А при заказе одежды, например, рекомендуется вместо доставки на дом выбирать пункты выдачи заказов, оснащенные примерочными кабинками. Если заказа на дом все же не избежать, эксперт советует подбирать время таким образом, чтобы в момент приезда курьера дома находились другие члены семьи.