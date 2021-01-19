В стране и мире В середине недели в европейской части России ожидается резкое потепление Алексей Курильченко Повышение температуры в некоторых регионах страны произойдет благодаря воздуху с запада Средиземноморья. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: В европейской части России произойдет резкое повышение температуры из-за теплого воздуха с запада Средиземноморья. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Это приведет к тому, что в течение четверга температура будет меняться на 12-13 градусов в течение дня. Уже к вечеру в четверг температурный фон — минус 2 — минус 4. В пятницу днем оттепельная погода, а в субботу днем — от минус 2-3 градуса» - отметил синоптик. Вильфанд подчеркнул, что потепление произойдет только в европейской части России, особенно в южных и западных регионах. В Заволжье, на Урале и в Западной Сибири сохранится холодная погода – температура будет на 12-16 градусов ниже климатической нормы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика