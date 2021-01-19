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В середине недели в европейской части России ожидается резкое потепление

Алексей Курильченко
05:50 19.01.2021
Повышение температуры в некоторых регионах страны произойдет благодаря воздуху с запада Средиземноморья.
В середине недели в европейской части России ожидается резкое потепление
© Фото: pixabay.com
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В европейской части России произойдет резкое повышение температуры из-за теплого воздуха с запада Средиземноморья. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Это приведет к тому, что в течение четверга температура будет меняться на 12-13 градусов в течение дня. Уже к вечеру в четверг температурный фон — минус 2 — минус 4. В пятницу днем оттепельная погода, а в субботу днем — от минус 2-3 градуса» - отметил синоптик.

Вильфанд подчеркнул, что потепление произойдет только в европейской части России, особенно в южных и западных регионах. В Заволжье, на Урале и в Западной Сибири сохранится холодная погода – температура будет на 12-16 градусов ниже климатической нормы.

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