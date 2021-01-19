Биолог спрогнозировала распространение «британского» штамма COVID-19 в России

«Британский» штамм коронавируса может стать самой распространенной разновидностью болезни в России уже в марте. Об этом РИА Новости сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. По ее словам, данная разновидность болезни заразнее на 56%.

«В США сейчас найдено уже много пациентов с "британским" штаммом. Американский центр CDC дал прогноз, что к марту в США именно этот штамм станет основным. Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать» - сказала Баранова.

Также профессор отметила, что из-за повышенной заразности время безопасного контакта с зараженным может сократиться. По примерным подсчетам Барановой, время, при котором можно заразиться от другого человека, может уменьшиться примерно в три раза. При этом новый штамм может «побеждать» старый в скорости заражения. Профессор отметила, что большая надежда возлагается на вакцинацию населения, которая может «перегнать» рост зараженных.