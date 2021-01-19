За забором: временную защиту Конгресса предложили сделать постоянной

Временные ограждения, которые возвели вокруг Капитолия в Вашингтоне, после инаугурации будущего президента Джо Байдена заменят на полноценный забор. Возведут его с учетом архитектурного стиля самого здания Конгресса, пышного ампира.

Соответствующий законопроект выдвинули демократы. Свою инициативу они объяснили тем, что не хотят повторения событий 6 января. В тот день сотни сторонников главы государства Дональда Трампа ворвались в Капитолий, сорвав утверждение избранного американского лидера.

Между тем, численность группировки войск Национальной гвардии в столице США достигла 21 тысячи бойцов. Подразделения, которые призваны обеспечивать безопасность в день инаугурации Байдена, прибывают в Вашингтон из всех штатов.