В Новосибирске четыре человека погибли при пожаре

В пожаре в гаражном комплексе в Новосибирске погибли четыре человека, организована доследственная проверка. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

«Сегодня утром в Дзержинском районе Новосибирска на втором этаже гаражного комплекса, расположенного на улице Почтовый лог 1, произошел пожар. Во время тушения пожарными были обнаружены тела четырех человек. Личности погибших устанавливаются» - говорится в сообщении СК.

На данный момент спасатели продолжают разбор завалов. По предварительным данным в здании могут находиться еще люди. Следователи ведут работу по установлению причин пожара.

На момент приезда пожарной бригады горела кровля двухэтажного здания. Пожар удалось локализовать в течение 2,5 часов. Предварительная площадь возгорания составила 120 квадратных метров. В тушении принимали участие 66 человек и 21 единица техники.