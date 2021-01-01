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В Дептрансе предупредили москвичей о гололедице

Виктория Ивашечкина
09:52 01.01.2021
Специалисты призвали автомобилистов быть внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию.
В Дептрансе предупредили москвичей о гололедице
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

В столичном департаменте транспорта заявили, что гололедица ожидается в пятницу, 1 января, до конца дня на дорогах Москвы. В Дептрансе призвали водителей быть внимательными и соблюдать дистанцию.

«До конца дня на дорогах ожидается гололедица. Все, что на дорогах было мокрым, станет очень скользким. Будьте внимательны, держите дистанцию», - говорится в сообщении в соцсетях Дептранса. 

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что борьба между антициклоном и циклоном в Европейской части России приведет к изменчивой погоде в первые дни нового года.

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