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Найдена украденная картина ученика да Винчи

Алексей Курильченко
04:54 19.01.2021
Копия полотна «Спаситель мира» была найдена в одной из квартир Неаполя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Dennis Van Tine imago stock&people Globallookpress
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Полиция Неаполя обнаружила украденную копию картины «Спаситель мира», которая считается работой одного из учеников Леонардо да Винчи. Оригинальная работа мастера является самой дорогой картиной в мире – она была куплена саудовским принцем за 450 миллионов.

По данным издания Daily Mail, работа ученика да Винчи украшала Базилику Святого Доминика в Неаполе, но была украдена два года назад. Пропажа обнаружена в квартире одного из жителей города, он заключен под стражу.

По мнению искусствоведов, данная копия также представляет высокую ценность. Копия изображения Христа была создана в XV веке. На данный момент полиция вернула полотно на положенное место.

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