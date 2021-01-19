Найдена украденная картина ученика да Винчи

Полиция Неаполя обнаружила украденную копию картины «Спаситель мира», которая считается работой одного из учеников Леонардо да Винчи. Оригинальная работа мастера является самой дорогой картиной в мире – она была куплена саудовским принцем за 450 миллионов.

По данным издания Daily Mail, работа ученика да Винчи украшала Базилику Святого Доминика в Неаполе, но была украдена два года назад. Пропажа обнаружена в квартире одного из жителей города, он заключен под стражу.

По мнению искусствоведов, данная копия также представляет высокую ценность. Копия изображения Христа была создана в XV веке. На данный момент полиция вернула полотно на положенное место.