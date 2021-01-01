Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Диетолог рассказала, какой шоколад не вредит здоровью

Ян Брацкий
09:44 01.01.2021
Эксперт рекомендует выбирать темные сорта шоколада с натуральными ингредиентами и не давать сладости детям до семи лет.
Диетолог рассказала, какой шоколад не вредит здоровью
© Фото: Alexander Stein, Pixabay

Шоколадные конфеты и другие сладости могут вызывать аллергические реакции, особенно у детей. Кроме того, бесконтрольное поедание сладостей оказывает негативное влияние на их печень. Поэтому употреблять сладкое необходимо с осторожностью. Об этом напомнила врач-диетолог Елена Соломатина. А вот в умеренных дозах шоколад оказывает благотворное влияние на иммунитет и содержит в себе большое количество антиоксидантов.

«В конце концов, он дарит нам хорошее настроение, продуцируя выработку дофамина, эндорфинов и серотонина - гормонов удовольствия», - отметила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Покупая шоколад Соломатина рекомендовала внимательно изучить состав на упаковке. Такие компоненты как пальмовое масло и прочие трансжиры должны насторожить потребителя.

«Шоколад с такими компонентами может стать причиной развития сосудистых заболеваний, атеросклероза и появления тромбов. Такое лакомство повысит холестерин в организме и спровоцирует отложение солей в суставах», - добавила диетолог.

Для детей лучше выбирать шоколад с натуральными ингредиентами, но не темный. В нем большое количество кофеина, который стимулирует нервную систему.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.