Диетолог рассказала, какой шоколад не вредит здоровью

Шоколадные конфеты и другие сладости могут вызывать аллергические реакции, особенно у детей. Кроме того, бесконтрольное поедание сладостей оказывает негативное влияние на их печень. Поэтому употреблять сладкое необходимо с осторожностью. Об этом напомнила врач-диетолог Елена Соломатина. А вот в умеренных дозах шоколад оказывает благотворное влияние на иммунитет и содержит в себе большое количество антиоксидантов.

«В конце концов, он дарит нам хорошее настроение, продуцируя выработку дофамина, эндорфинов и серотонина - гормонов удовольствия», - отметила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Покупая шоколад Соломатина рекомендовала внимательно изучить состав на упаковке. Такие компоненты как пальмовое масло и прочие трансжиры должны насторожить потребителя.

«Шоколад с такими компонентами может стать причиной развития сосудистых заболеваний, атеросклероза и появления тромбов. Такое лакомство повысит холестерин в организме и спровоцирует отложение солей в суставах», - добавила диетолог.

Для детей лучше выбирать шоколад с натуральными ингредиентами, но не темный. В нем большое количество кофеина, который стимулирует нервную систему.