В странах Европы зафиксированы рекордно низкие температуры

В нескольких странах Европы были зафиксированы рекордно низкие температуры. Как сообщает Associated Press, из-за холода было парализовано движение транспорта и увеличилось число ДТП.

В Польше впервые за одиннадцать лет температура опустила до -28 градусов. В Варшаве от холода треснули железнодорожные пути, что привело к задержкам в движении поездов.

Температура во многих регионах Чехии опустилась до -20 градусов – синоптики страны зафиксировали самую холодную ночь в году.

В Швейцарии и Германии бушуют сильные снегопады – на дорогах ФРГ спасатели убирают поваленные деревья, число ДТП в стране значительно увеличилось. Также аномальные снегопады зафиксированы и в Турции – в Стамбуле парализовано движение автотранспорта.