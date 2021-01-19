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В Совфеде сообщили о новой категории граждан с правом на досрочную пенсию

Алексей Курильченко
04:18 19.01.2021
Также медработникам предоставлены льготы на покупку автомобиля и право на приватизацию жилья.
В Совфеде сообщили о новой категории граждан с правом на досрочную пенсию
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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Медики, работающие с больными коронавирусной инфекцией, в 2021 году получат право на досрочный выход на пенсию. Об этом НСН сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

«Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана» — сообщила сенатор.

По словам Кусайко, медики получат льготы на покупку автомобиля стоимостью до полутора миллионов рублей. Выплата может составлять до 375 тысяч рублей. Также правительство предоставило медработникам право на приватизацию жилья при наличии определенного профессионального стажа – программа действует на региональном уровне.

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