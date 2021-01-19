Новые санкции США против «Северного потока-2» разочаровали Германию

Правительство Германии разочаровано решением США ввести санкции против российского трубоукладчика «Фортуна», который задействован в строительстве трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщила представитель минэкономики ФРГ в интервью агентству dpa.

«Мы с сожалением принимаем это к сведению» - сообщила представитель правительства Германии.

По данным агентства, посольство США в Германии уведомило власти о планах по введению санкций. На данный момент строительство «Северного потока-2» практически завершено – работы планируется закончить в июне 2021 года.