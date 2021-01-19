Пепел Ключевского вулкана накрыл поселок на Камчатке

Густой слой пепла покрыл улицы камчатского поселка Козыревск после извержения Ключевского вулкана. Выброс был спровоцирован произошедшим 18 января скачком амплитуды вулканического дрожания в северной части Сопки. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Согласно имеющимся данным, в настоящее время выбросы пепла остановились и не повторяются. Жизни и здоровью жителей населенного пункта ничего не угрожает. Нормальный ритм функционирования поселка также нарушен не был.

Ранее сообщалось, что камчатский вулкан Шивелуч выбросил семикилометровый столб пепла. Шлейф от него протянулся на 50 километров, не заходя на территорию населенных пунктов.