Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пепел Ключевского вулкана накрыл поселок на Камчатке

Анна Берестовая
03:05 19.01.2021
Жизни и здоровью жителей населенного пункта ничего не угрожает.
© Видео: Essoanavgay, Instagram © Фото: 41.mchs.gov.ru
Читайте нас на:

Густой слой пепла покрыл улицы камчатского поселка Козыревск после извержения Ключевского вулкана. Выброс был спровоцирован произошедшим 18 января скачком амплитуды вулканического дрожания в северной части Сопки. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Согласно имеющимся данным, в настоящее время выбросы пепла остановились и не повторяются. Жизни и здоровью жителей населенного пункта ничего не угрожает. Нормальный ритм функционирования поселка также нарушен не был.

Ранее сообщалось, что камчатский вулкан Шивелуч выбросил семикилометровый столб пепла. Шлейф от него протянулся на 50 километров, не заходя на территорию населенных пунктов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:05 В стране и мире
Видео
Пепел Ключевского вулкана накрыл поселок на Камчатке
02:22 В стране и мире
Видео
Паспорт на смартфоне: как скоро РФ полностью перейдет на цифровой документооборот
01:11 В стране и мире
Видео
Эксперт рассказал о пользе гранатового сока при профилактике коронавируса
00:41 В стране и мире
Ученые нашли способ выявлять риск смертельно опасного развития COVID-19
23:38 В стране и мире
Видео
«Мне затыкают рот»: блогер рассказала о гонениях против сторонников Трампа в США
Популярное
Популярное
Невролог назвал малоизученные осложнения кронавируса
Названа смертельная ошибка при лечении коронавируса дома
Видео
Суровый серфинг: российские экстремалы устроили заплыв в водах Ладожского озера
Видео
Неуклюжий тигр и ловкий леопард попали на видео в Приморье
Видео
«Мне затыкают рот»: блогер рассказала о гонениях против сторонников Трампа в США
Земля вошла в эпоху шестого массового вымирания
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.