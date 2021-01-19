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Россияне определили сумму для комфортной жизни на пенсии

Анна Берестовая
03:43 19.01.2021
Размер средней желательной пенсии оказался почти в три раза превышающим реальные показатели.
Россияне определили сумму для комфортной жизни на пенсии
© Фото: pixabay.com
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Российские граждане в возрасте от 45 до 60 лет описали, что хотели бы иметь после выхода на пенсию для обеспечения комфортных условий жизни. В общей сумме обеспечение всех нужд отдельного человека после ухода с работы, согласно полученным данным, потребовало ежемесячных выплат в среднем в 45,6 тысячи рублей.

Такие результаты озвучил негосударственный пенсионный фонд Сбербанка. Они оказались почти в три раза превышающими размер средней пенсии сегодня. Об этом пишут «Известия».

Россияне отметили, что им требуется свое жилье (98% опрошенных), хорошая медицина (97%), разнообразное питание, в том числе в различных заведениях общепита (96%), а также возможность заниматься своим хобби (96%), посещать выставки и театры (95%) и организовывать жизнь самостоятельно (90%).

Наиболее непритязательными в вопросе жизненного обеспечения после выхода на пенсию оказались рязанцы, оценившие достойную пенсию в 38,5 тысячи рублей. Наиболее требовательными же стали жители столицы, которые посчитали, что для комфорта им необходимы 65,1 тысячи рублей в месяц.

Ранее сообщили, каким образом граждане страны могут получать пенсию выше 30 тысяч рублей. В частности, при выходе на пенсию на пять лет позже, прибавка к ее размеру составит 40%. Откладывание пенсии на 10 лет увеличит выплаты в два раза.

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