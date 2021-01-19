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В Якутии за ночь произошло четыре землетрясения

Алексей Курильченко
03:37 19.01.2021
Первое землетрясение произошло с магнитудой около 5.
В Якутии за ночь произошло четыре землетрясения
© Фото: Ivan Damanik ZUMAPRESS.com Globallookpress
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В южной Якутии за ночь зафиксировано четыре землетрясения, самое сильное с магнитудой около 5. Об этом РИА Новости сообщили в якутском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

«Первое землетрясение произошло в Алданском улусе в 3:46 местного времени, магнитуда около 5, глубина - 15 километров. Потом был афтершок в 4:08, еще одно землетрясение в 4:17, и еще одно неподалеку около 7 утра» - сообщил представитель Центра.

Отмечается, что подземные толчки такой силы обычно ощущаются на поверхности, однако из-за вечной мерзлоты эффект не ощущался. Подземные толчки также не были зафиксированы и в региональном ГУ МЧС.

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