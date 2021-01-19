Посол Италии в РФ привился вакциной «Спутник V»

Посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Об этом дипломат сообщил в ходе онлайн-конференции «Важные исторические связи между Россией и Бари».

«Я сделал укол российской вакциной, о которой было объявлено в августе, "Спутник V". Я не испытал никаких особых побочных эффектов. В ближайшее время я намерен сдать тест, чтобы определить уровень антител в организме» - сказал посол.

Террачано отметил, что во время пандемии были обнаружены попытки политизации темы вакцинации и оказываемой помощи. По словам посла, «это не может не вызвать сожаление». Он также отметил, что итальянское правительство считает важным сотрудничать со всеми странами, производящими вакцины от коронавируса.