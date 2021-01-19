В Общественной палате прокомментировали требование к Apple удалить Telegram

Член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина прокомментировала требование к Apple удалить мессенджер Telegram из своего магазина приложений. По словам общественного деятеля, данное решение является очередным способом цензуры со стороны Демократической партии США.

«Осуществляются попытки технически воздействовать на Telegram, чтобы он не рос, чтобы туда не переходили сторонники Трампа. Данное решение не имеет никакого отношения к кибербезопасности – все эти поводы надуманы и являются сугубо политическим решением» - заявила Мизулина.

Она отметила, что в мессенджере наблюдается значительный рост числа пользователей – около 25 миллионов человек стало использовать Telegram во время событий в Вашингтоне. Мизулина отметила, что предпринимаются попытки ограничить работу мессенджера Siglal, который также активно используется сторонниками Трампа.

Также она подчеркнула, что ранее были зафиксированы случаи распространения деструктивного контента в мессенджере. Однако сейчас создатели Telegram активно сотрудничают с представителями правоохранительных органов и работают над модерацией вредоносной информации.

Ранее НКО Coalition for a Safer Web в судебном порядке потребовала от корпорации Apple удалить мессенджер Telegram из числа приложений в App Store. По данным НКО, мессенджер использовался для распространения сообщений экстремистского содержания, связанных с демонстрациями в Вашингтоне.