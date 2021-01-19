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Двенадцать служащих Нацгвардии отстранили от участия в инаугурации Байдена

Анна Берестовая
23:57 19.01.2021
В настоящее время проводится проверка отстраненных бойцов на участие в сомнительной активности.
Двенадцать служащих Нацгвардии отстранили от участия в инаугурации Байдена
© Фото: Joel Marklund Keystone Press Agency Globallookpress
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Двенадцать служащих американской Нацгвардии отстранили от участия в предстоящей инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Об этом сообщил генерал Дэниел Хокансон на брифинге для СМИ в Пентагоне.

Он отметил, что избранных из 25 тысяч человек граждан будут проверять на участие в сомнительной активности. Двое из двенадцати человек имели связь с экстремистскими группировками.

Хокансон пояснил, что часть отстраненных нацгвардейцев, вероятно, не были замешаны в чем-либо предосудительном. Тем не менее, по словам генерала, служащих хотят проверить наверняка.

Ранее сообщалось, что безопасность на церемонии передачи власти в Соединенных Штатах, будет обеспечиваться работой 25 тысяч мужчин и женщин, служащих в Национальной гвардии. Сотрудников Нацгвардии перебрасывают в том числе из отдаленных от столицы штатов.

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