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Президенты России и Боливии обсудили поставки вакцины «Спутник V»

Алексей Курильченко
23:43 19.01.2021
Власти стран продолжат взаимодействие в вопросах борьбы с коронавирусом.
Президенты России и Боливии обсудили поставки вакцины «Спутник V»
© Фото: Patricio Murphy Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Боливии Луисом Арсе. В рамках переговоров президенты обсудили вопросы развития отношений двух стран. О ходе переговоров сообщается на сайте Кремля.

Было уделено особое внимание борьбе с распространением коронавирусной инфекции и применению вакцин.

Отмечается, что страны продолжат взаимодействовать в вопросах поставки в Боливию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Договоренность о поставках российского препарата была достигнута в декабре 2020 года. Регистрация «Спутника V» в Боливии состоялась на начале этого года.

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