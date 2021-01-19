Президенты России и Боливии обсудили поставки вакцины «Спутник V»

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Боливии Луисом Арсе. В рамках переговоров президенты обсудили вопросы развития отношений двух стран. О ходе переговоров сообщается на сайте Кремля.

Было уделено особое внимание борьбе с распространением коронавирусной инфекции и применению вакцин.

Отмечается, что страны продолжат взаимодействовать в вопросах поставки в Боливию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Договоренность о поставках российского препарата была достигнута в декабре 2020 года. Регистрация «Спутника V» в Боливии состоялась на начале этого года.