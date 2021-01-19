Директор ЦРУ уходит в отставку

В Соединенных Штатах директор ЦРУ объявила о намерении уйти в отставку. Соответствующее заявление Джина Хаспел сделала 19 января. Текст документа был опубликован Центральным разведывательным управлением.

Директор назвала деятельность на занимаемой ею в последние годы должности «величайшей честью» своей жизни. Она также отметила, что крайне горда проделанной за это время работой.

Причины своего решения Хаспел не озвучила. Она находилась на посту директора ЦРУ с мая 2018 года, став первой женщиной, занявшей данную позицию.

Ранее следующий президент США предложил бывшего американского посла в России Уильяма Бернса в качестве кандидата на пост главы ЦРУ. Он описал его как образцового дипломата с многолетним опытом работы на международной арене.