Трамп в прощальном обращении признал приход к власти новой администрации

Дональд Трамп, действующий президент США, выступил с прощальным обращением к американским гражданам. Политик заявил, что он будет молиться за успехи новой администрации и своего преемника Джозефа Байдена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст обращения, распространенный Белым Домом.

Говоря о своих достижениях на посту президента, Трамп отметил, что он был первым за десятилетия американским лидером, который не начал ни одной войны. При этом он подчеркнул, что «мобилизовал мир для противостояния Китаю». Также президент снова осудил штурм Капитолия и беспорядки в Вашингтоне.

В конце своего обращения Трамп заявил, что движение, которое он начал, «только начинается».