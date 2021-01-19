Скончался первый секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Пастухов

В Москве на 88-м году жизни ушел из жизни первый секретарь ЦК ВЛКСМ, дипломат и бывший депутат Госдумы Борис Пастухов.

«Борис Пастухов ушел. Он был замечательным человеком», - пишет ТАСС со ссылкой на Виктора Мишина, занимавшего должность лидера комсомола в 1982 году.

На данный момент причины смерти не уточняются.

Борис Пастухов с 1977 по 1982 годы занимал пост первого секретаря центрального комитета ВЛКСМ. Затем до 1986 года являлся председателем Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

В 1986 году Пастухов стал послом от Советского Союза в Дании, а с 1989 по 1992 годы - в Афганистане. После этого на протяжении четырех лет он занимал пост замминистра иностранных дел России.