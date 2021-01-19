Улицы охраняют военные, Трамп устроит вечеринку, рестораны посвятили меню Байдену: как Америка готовится к инаугурации нового президента

В США Капитолий окольцевали колючей проволокой. Это такая примета приближающейся инаугурации нового президента, как и полицейские кордоны, бронированные автомобили на улицах, где раньше свободно можно было прогуляться. Движение перекрыли повсюду. Джо Байден готовится к вступлению на должность президента США.

«Я живу здесь с 1972 года, когда президентом был Ричард Никсон и никогда подобного не видел. Это дискомфортно конечно, передвигаться. Особенно, когда ты живешь неподалеку. Отсюда можно было прогуляться до Верховного суда, пройтись по городу, там всегда было много народу, теперь ни у кого нет такой возможности, а некоторые специально для этого приезжают. Я, например, хотел показать моей внучке архитектуру, а вместо этого мы смотрим на эти новые ограждения и проволоку. Надеюсь, ничего этого скоро не будет», - поделился местный житель.

Площадь перед Капитолийским холмом вновь самое популярное место для селфи в Вашингтоне. Только самого здания Капитолия не видно. Первое, на чем останавливается взгляд приезжающих - национальная гвардия с боевым оружием в руках, бронетехника, ограды, колючая проволока.

Агенты в штатском на улице, вертолеты в небе, газо-анализаторы на случай химической или радиационной угрозы, полностью парализованный центр города. Так называемая «Красная зона» растянулась на десятки километров вплоть до границы с соседним штатом. Жители центральной части города выгуливают собак прямо по опустевшим дорогам. Парковые зоны оцеплены, по ним ходят силовики с автоматами. Таксисты отказываются брать пассажиров в центр города.

Особое внимание национальная гвардия уделяет проверке автомобилей. Доверия у военных нет даже к самим себе. По информации ФБР среди нацгвардейцев могут быть провокаторы. А рабочие-мигранты из Мексики, от которых Трамп так хотел отгородиться стеной, продолжают крепить новую колючую проволоку к очередному забору. Только эта железная стена, наоборот, должна защитить их от сторонников Трампа.

«Я никогда не видел такого. Такого не было, когда были протесты BLM летом. Не было колючей проволоки, сейчас намного больше сил безопасности», - поделился житель Вашингтона.

Последние сутки в качестве президента Дональд Трамп провел в подготовке к переезду и собственной вечеринке. Наблюдать за вступлением в должность Байдена он отказался, вместо этого на одном из военных аэродромов организовал праздник с парадом и красной ковровой дорожкой.

Признавая поражение, семья Трампов обязательно «хлопнет дверью» Белого Дома на прощание. Разрушая все каноны, Мелания проигнорировала администрацию Байдена в своем последнем видеообращении, и на традиционную прогулку при передаче власти с будущей первой леди Джилл Байден не собралась. Грузовики с вещами семейства Трампов уже во Флориде на вилле Мар-О-Лаго, а сами они, судя по горевшим всю ночь окнам Белого Дома, решили не разменивать на сон последние часы в статусе первой семьи Америки.



Местные рестораны тоже не отстали от моды. Они посвятили Байдену и Харрис отдельное меню, только наслаждаться инаугурационными деликатесами можно лишь до 6-ти вечера.

Из-за пандемии и угрозы нарушения безопасности зрителей в этот раз не будет. На местах перед Капитолием появилось около двухсот тысяч флагов американских штатов и территорий. Ночью в честь 46-го президента США их осветили 56 прожекторов, примечательно, что в центре этого моря знамен сложился российский триколор. Сцену на этот раз установили не только перед Капитолием, но и у белого дома. Именно там Байден будет принимать парад военных. Суммарно инаугурация 2021-го года обойдется американской казне в сумму чуть менее 45-ти миллионов долларов. За праздничными мероприятиями можно будет наблюдать онлайн, в том числе и за тем, как Леди Гага исполнит посвященную Джозефу Байдену композицию.

Трамп покинет Белый дом утром 20-го января, за несколько часов до того, как Байден официально станет президентом. А по другую сторону океана, наоборот, одним Трампом станет больше.

Знаменитый надувной «Малыш-Трамп» пополнит ряды коллекции местного музея. Символ мирового противостояния с 45-м президентом США, который уже побывал и во Франции, и в Аргентине, и в Ирландии, и в Дании, станет экспонатом Уэст-Смитфилда.



Подробнее в сюжете Антона Альхимовича.