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Специалист ВОЗ назвал пандемию COVID-19 платой за глобализацию

Светлана Головина
22:25 19.01.2021
Владимир Дедков отметил, что в борьбе с инфекцией важную роль играет осознание каждым человеком собственной ответственности
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Julian Stratenschulte dpa Globallookpress
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Замдиректора по научной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимир Дедков в интервью «Звезде» выразил предположение, что пандемия коронавируса является платой человечества за глобализацию.

«Это наша плата за глобализацию, за то, что мы активно перемещаемся по планете. Если бы это было 200 лет назад, это могло бы остаться только в Китае, но сейчас это практически невозможно», - сказа специалист.

По словам Дедкова, подобную ситуацию полностью предотвратить невозможно, поскольку инфекция воздушно-капельная и единственным способом ее контроля является вакцинопрофилактика.

«Все остальное: карантин, ограничения, приводят к тому, что вы растягиваете процесс во времени. Если бы заболели все одновременно, то система здравоохранения не справлялась и люди бы умирали, потому что не было бы возможности получить медицинскую помощь в таком количестве - ни одна система здравоохранения не имеет на каждого гражданина по томографу или ИВЛ. Это невозможно», - пояснил представитель ВОЗ.

Эксперт убежден, что в сложившейся ситуации система здравоохранения отреагировала адекватно своим возможностям.

Помимо этого, Дедков добавил, что важную роль в борьбе с пандемией играет осознания ответственности каждого человека.

«Люди считают, что система здравоохранения им должна что-то. Они живут свей жизнью и хотят, чтобы это не нарушалось, не было рисков. Такая психология вырабатывается в обществе потребления - они за биобезопасность своей страны не несут ответственность. Сейчас приходится ездить в аэропорт, публичные места, кто маски носит? Особо никто и нигде. Это же от каждого человека лично зависит, от его осознания собственной ответственности», - подытожил он.

Ранее Дедков в интервью «Звезде» рассказал, что, если бы китайские специалисты сообщили о COVID-19 сразу после выявления первого случая в Ухане, то на процесс распространения вируса в мире это никак бы не повлияло.

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