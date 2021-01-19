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Паспорт на смартфоне: как скоро РФ полностью перейдет на цифровой документооборот

Анна Берестовая
02:22 19.01.2021
Эксперт предположила, что формой хранения документов, вероятнее всего, станут гаджеты и приложения для них.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Генеральный директор Института развития информационного общества Татьяна Ершова рассказала «Звезде» о том, когда и при каких условиях граждане России смогут обходиться без бумажных документов.

«Чем скорее мы перейдем на цифровые документы и чем скорее мы откажемся от бумаг в своих сумках и портфелях, тем лучше», - обозначила специалист.

Ершова отметила, что президент страны и правительство, в частности Минцифры, в настоящее время активно способствуют переходу на цифровой документооборот. В рамках этого процесса также было бы полезно, по ее мнению, чтобы люди не боялись перемен и осознавали удобство электронных операций. К примеру, услуги по предоставлению загранпаспортов сейчас во многом цифровизированы, что уже значительно упрощает процесс.

«А если мы вообще перейдем на электронные документы, такие как паспорт или водительское удостоверение... конечно, это очень сильно облегчит и нашу жизнь, и работу тех людей, которые с этим сталкиваются... тех же дорожных инспекторов», - высказалась эксперт.

В декабре 2019 года был принят закон об электронных трудовых книжках, однако их внедрение, по словам специалиста, идет «не так быстро, как хотелось бы». Однако речь ведется о годах, необходимых для внедрения цифровых документов, а не о десятилетиях.

«Очень хочется верить, что это не затянется на долгие годы. Что мы, в конце концов, избавимся от бумаги и перейдем на цифру», - указала Ершова.  

Директор предположила, что формой хранения документов, вероятнее всего, станут смартфоны и приложения на них, но не исключила и возможность создания пластиковых карт для этих целей. Она также спрогнозировала, что процесс перехода займет около пяти лет и будет варьироваться в зависимости от региона.

«У нас огромная страна и очень большой разброс возможностей по региону. В крупных, передовых, там где цифра шагает бодрым шагом, это все быстро пройдет. Наверное, меньше, чем в течение пяти лет», - подметила эксперт.

В отдаленных регионах, по словам Ершовой, этот процесс продлится дольше. По ее мнению, все будет зависеть от политической воли руководителей регионов и от доброй воли руководителей предприятий.

Специалист добавила, что на данный момент люди боятся размещать свои данные в цифровом пространстве, опасаясь краж персональной информации. Действительно, сейчас подобные кражи происходят постоянно. Ершова тем не менее выразила надежду на разрешение данной проблемы, в пользу чего говорит высокий статус криптозащиты в России, входящей в топ-10 по данному показателю в мире.

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